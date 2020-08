Nuova stagione per il nuoto Uisp, tutte le proposte alla piscina dei Veterani dello Sport

GROSSETO – Al via una nuova stagione di attività nella piscina di via Veterani dello Sport, gestita dalla Uisp di Grosseto. Anche quest’anno sono numerose le attività proposte dagli istruttori qualificati Fin: si va all’acquagym al nuoto libero, ai vari percorsi di acquaticità al nuoto baby, per ragazzi, per adulti e donne in gravidanza. Non mancano le attività per i diversamente abili e per i soggetti in difficoltà: a rendere particolarmente adatto a tutti l’impianto è la temperatura dell’acqua, 31 gradi, che è la più alta tra le piscine della città.

Dopo l’esperienza positiva del primo anno di gestione Uisp, nonostante i problemi relativi all’emergenza Coronavirus, il Comune di Grosseto ha deciso di allungare di un anno la convenzione al comitato di viale Europa. La struttura è sanificata costantemente e messa in sicurezza seguendo tutti i protocolli sanitari. Le iscrizioni alle varie attività possono essere perfezionate direttamente in piscina, a partire da mercoledì, sia al mattino che al pomeriggio. L’inizio dei corsi è previsto per il 14 settembre. Per informazioni è possibile contattare il numero 3511013909.