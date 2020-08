Coronavirus in Italia: i nuovi positivi sono 1365. Quattro le vittime

GROSSETO – Sono 1365 i nuovi tamponi positivi oggi al Coronavirus in Italia. Una lieve flessione rispetto a ieri (erano 1444). Quattro le vittime (una in più di ieri). Attualmente in Italia sono 24.205 le persone positive e 35.477 quelle decedute (+4, +0,01%).

In 24 ore sono stati effettuati 81.723 tamponi (il totale da inizio emergenza sale a 8.591.341), contro i 99.108 di ieri. Aumentano i ricoverati arrivando a 1.337 (+90), di cui 86 in terapia intensiva (+7).

I casi totali dall’inizio epidemia sono 268.218. Le regioni con il maggior aumento percentuale rispetto a ieri sono: Campania +4,08%, Calabria +2,36%, Umbria +1,77%, Lazio +1,43%, Puglia +1,29%. Non si registrano regioni a zero contagi.