A Follonica si è concluso il campionato sociale della Lega navale: ecco i vincitori

FOLLONICA – Come ogni anno, si è concluso il tradizionale campionato sociale alla Lega Navale di Follonica.

Nelle tre categorie i podi sono così fatti: Giovanni Lucifora si aggiudica il primo posto fra gli Optimist, seguito da Ginevra Patania e Matteo Gorni.

Nei Tris vince Claudia Tosi, con Claudio Lucifora e Claudio Bartoli rispettivamente secondo e terzo.

Fra le Derive, il testa a testa fra Stefano Meciani e Filippo Frassinetti, fra infortuni, colpi di scena e provocazioni, ha appassionato per tutta la durata del campionato e alla fine ha visto uscire vittorioso Frassinetti, il più giovane dei due e già entrato in preparazione atletica per l’importantissimo appuntamento del Cico 2020 che si terrà fra meno di un mese (17-20 settembre) nel golfo, subito dopo la Regata Nazionale Contender del 5-6 settembre. Meciani costretto a chiudere il podio assieme a Lucia Bartoli terza.