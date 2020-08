Un’altra conferma per il Volley Vigili del Fuoco: Rustighi al settore S3 e Spikeball

GROSSETO – Arriva un’ulteriore conferma dalla Società dei Vigili del Fuoco Grosseto, che affidano per il secondo anno consecutivo il settore del Volley S3 e Spikeball (ex Minivolley) all’esperta Silvia Rustighi. Silvia non ha certo bisogno di presentazioni, la sua carriera sportiva, prima da giocatrice e poi da allenatrice, parla da sola e questo sicuramente é un valore aggiunto per la nostra società che continua a lavorare sulla qualità del Settore Giovanile. Infatti con lei, abbiamo la sicurezza di avere una solidisssima base da cui partire per formare le vigiline di domani. Quindi non resta che augurarle un buon lavoro per l’imminente avventura