Trasporto scolastico, De Martis: «Si integri con bus turistici e della Croce rossa»

GROSSETO – “Tra poco più di due settimane comincerà il nuovo anno scolastico, con tante incertezze provocate dall’emergenza epidemiologica e la necessità di individuare rapidamente soluzioni capaci di tutelare tanto la salute, quanto il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Tra i nodi ancora da sciogliere c’è quello del trasporto scolastico. Ad oggi le normative anti-Covid impongono una capienza ridotta a circa al 40%, ma già per la prossima settimana pare che le principali criticità saranno superate con la previsione, nell’accordo tra Stato e Regioni, di misure idonee a consentire un aumento della capienza fino all’80%”.

A scriverlo, in una nota, Carlo De Martis, capogruppo Lista Mascagni Sindaco nel Consiglio comunale di Grosseto.

“In ogni caso – prosegue – risulterà necessario integrare il servizio offerto da Tiemme, che ovviamente non dispone di una flotta capace di sopperire alle straordinarie esigenze insorte in questa situazione emergenziale.

Una soluzione a portata di mano potrebbe essere quella di coinvolgere le aziende del territorio che gestiscono il settore dei bus turistici e del noleggio con conducente, che hanno sofferto e tuttora soffrono pesantemente la crisi provocata dal Covid, e allo stesso modo ben potrebbe essere coinvolta la locale Croce Rossa che dispone di mezzi idonei al trasporto scolastico.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida, per come saranno aggiornate nei prossimi giorni, il coinvolgimento di questi ulteriori operatori dovrebbe permettere a tutti i nostri studenti di raggiungere quotidianamente le scuole in piena sicurezza e, non ultimo, nel rispetto degli orari stabiliti dagli istituti scolastici.

Nel caso poi si verificassero dei ‘buchi’ imprevisti da tamponare – eventualità non remota specie nei primi periodi, quando i flussi di utenza sono tradizionalmente più consistenti – in via eccezionale potrebbe anche valutarsi una ‘riconversione’ degli autobus in dotazione alle Forze dell’Ordine ed alle Forze Armate, come peraltro già suggerito, tra gli altri, dalla Dirigente scolastica dell’ISIS Leopoldo II di Lorena.

Il diritto allo studio costituisce infatti una priorità, di rango costituzionale, rispetto alla quale l’intera comunità deve impegnarsi per garantirne la piena attuazione, ed in questo senso il Prefetto potrà svolgere una importante funzione di coordinamento e sollecitazione.

Allo stesso modo gli amministratori comunali, penso principalmente al comune capoluogo che deve sopportare il carico maggiore in termini di trasporto scolastico, dovranno garantire che le misure apprestate per la sicurezza dei nostri studenti durante il viaggio non siano vanificate da assembramenti che potrebbero crearsi alle fermate presso i plessi scolastici, sia nelle fasi di discesa dai mezzi che nelle fasi di risalita.

Pensiamo solo alle criticità che potrebbero insorgere nell’area della Cittadella dello Studente, già oggi in grande sofferenza a causa della mancata realizzazione della bretella che dovrebbe congiungere via dei Barberi con l’Aurelia Sud.

Per questo ho presentato un’interrogazione al sindaco ed all’assessore alla Polizia Municipale affinché diano conto di quali misure abbiano – confidiamo – già programmato e, in particolare, quanti agenti di Polizia Municipale saranno impiegati, dal 14 settembre in avanti, per offrire un fondamentale supporto a studenti, istituzioni scolastiche e operatori del trasporto scolastico” conclude De Martis.