Scuola calcio del Grifone, iscrizioni al via da lunedì 31 agosto

ROSELLE – Apriranno lunedì 31 agosto le iscrizioni alla scuola calcio Us Grosseto, per bambini nati negli anni 2013, 2014 e 2015. I corsi, organizzati al Centro sportivo di Roselle con lo staff tencico biancorosso, seguiranno l’ordine cronologico e saranno ammessi per ogni categoria un numero massimo di 16 bambini.

Il costo dell’iscrizione è di 420 euro ed è comprensivo di kit tecnico, targato Macron. Per chi invece ha già partecipato a un corso con l’Us Grosseto lo scorso anno, il costo dell’iscrizione sarà di 300 euro. Per iscriversi è possibile recarsi allo stadio Carlo Zecchini, sotto la tribuna, dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì.