FOLLONICA – Matteo Renzi torna in Maremma a venti giorni dal voto in Regione per sostenere i candidati di Italia Viva al consiglio regionale: Stefania Tognozzi, Valerio Pizzuti, Piera Casalini e Clito Tattarini. L’ex presidente del consiglio, in tour nel sud della Toscana tra Siena, Arezzo e Grosseto oggi pomeriggio ha fatto una tappa anche al casello idraulico nel centro della città del Golfo.

«Voglio fare un grande in bocca al lupo a questi quattro candidati – ha detto durante la presentazione -. Questa è la campagna elettorale più pazza del mondo, dobbiamo stare a distanze e perfino sanificare le matite. Quindi vi ringrazio che vi siete messi in gioco e vi auguro tanto entusiasmo».

di 28 Galleria fotografica Matteo Renzi a Follonica









Sul risultato elettorale regionale di settembre Renzi, che appoggia il candidato Eugenio Giani, è ottimista. «Da Grosseto potrebbe arrivare una sorpresa – ha detto – perché noi siamo qui per fare politica, mica degli spot elettorali».

Sul candidato alla presidenza della Regione, Eugenio Giani, dice «ha mille elementi di forza e soprattutto conosce il territorio, se vince Giani la Toscana va avanti, ma se vince la Ceccardi, Salvini manderà i dirigenti lombardi a gestire la sanità toscana. A Salvini voglio dire; vieni in Toscana quando vuoi, magari a mangiare, ma qui non prendiamo lezioni sulla gestione della sanità da uno che viene dalla Lombardia».

All’iniziativa erano presenti anche l’europarlamentare Nicola Danti e i coordinatori provinciali di Italia Viva, Rinaldo Carlicchi e Donatella Dominici.

La fotogallery è a cura di Giorgio Paggetti