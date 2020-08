Lite in centro: uomo in ospedale con ferite di coltello

GROSSETO – Un uomo di 35 anni è finito in ospedale ieri sera, dopo una lite avvenuta in centro, a Grosseto.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito al Misericordia dove sono state riscontrate ferite da arma da taglio.

La lite è avvenuta ieri sera verso l’una di notte, in piazzetta Bruno Dominici, tra via Cavour, via Montanara e via Vinzaglio.

Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto, cosa abbia scatenato tanta violenza, né quante persone fossero coinvolte.