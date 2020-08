CAPALBIO – “Perché il sindaco smentisce che si tratti di 5G, ma la cartellonistica parla di questa tecnologia e chi lavora a domanda lo conferma? Perché non dire chiaramente che tipo di lavori si stanno facendo e, soprattutto, che antenna verrà montata su Palazzo Collacchioni, la Rocca Aldobrandesca di Capalbio?”.

A scriverlo, in una nota, il capogruppo de “La Nostra Capalbio” Valerio Lanzillo.

“Mi domando – afferma Lanzillo – se il sindaco, come massima autorità sanitaria, abbia fatto verificare o disponga di dati certi sugli effetti del 5G sulla salute dei cittadini, visto che altri comuni del territorio, a partire da Grosseto, di fronte al’incertezza hanno proibito la costruzione di questo tipo di antenne”.

“Mi lascia perplesso – afferma ancora Lanzillo – il modus operandi, soprattutto laddove riguarda il borgo di Capalbio, con i lavori realizzati nel momento di massima presenza turistica. Mi ricordo che Settimio Bianciardi, quando non era sindaco, propose una petizione sui lavori della facciata della chiesa sostenendo che i cittadini erano stati defraudati della possibilità di decidere sul borgo medievale. Qui ci siamo trovati di fronte a dei cartelli che parlano di 5G, a lavori che sono iniziati, ma questa volta a Bianciardi diventato sindaco va bene non consultare i cittadini e chiedere che cosa ne pensino di una tecnologia che molti comuni non autorizzano, prima che si siano avute rassicurazioni sugli effetti che possono avere per la salute delle persone”.

“Ho ricevuto molte lamentele – afferma il consigliere- soprattutto dai non residenti per le opere che vedono la chiusura al traffico della Ghibellina, ma anche l’occupazione e manomissione del suolo pubblico di piazza della Porticina. Vorrei vedere le autorizzazioni all’esecuzione dei lavori ed anche quella della Soprintendenza. Questo perché il cantiere costituito non mi pare recare un’adeguata cartelonistica informativa sul numero di concessione edilizia, sulla eventuale scia, sul direttore dei lavori, sulla ditta esecutrice, sull’importo ed altre informazioni utili a capire il tipo di di intervento in un luogo dalla grande importanza storico-architettonica”.

“Perché – domanda l’esponente de ‘La nostra Capalbio’- Capalbio non ha preso questa precauzione, cioè di far fare una verifica sugli effetti collaterali di questa tecnologia? Perché non ha sondato i cittadini per chiedere che cosa ne pensassero? Ma soprattutto mi domando quante antenne verranno posizionate oltre a quella nel borgo medievale. Vorrei poi capire se sono stati richiesti all’Arpat ed alla Asl Toscana Sud-Est i pareri e che cosa questi dicono”.

“Vorrei dal sindaco delle risposte circostanziate – conclude – perché i cittadini hanno il diritto di sapere, ma lo avrebbero avuto sicuramente prima dell’inizio dei lavori. Basta con il metodo che si fa e poi si discute. Su certi temi più che opportuno è necessario farlo prima. Ma evidentemente lo stile di chi amministra Capalbio è questo”.