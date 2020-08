La squadra maremmana di cani da soccorso alla finale mondiale in Romania

GROSSETO – Il tram maremmano dei cani da soccorso parteciperà alla finale mondiale in Romania con al seguito il Tricolore Italiano. Il Team Blade che si allena al centro cinofilo Dog Valley a Grosseto è composto da un capo squadra e tre binomi: Giuseppe Sollo Team leader, Laura Addimandi con Ice pastore tedesco, Gianluca Spina con Mr. Dangerous’t labrador e Giulio Ghilotti con Thriller Thunder.

A Trino Vercellese si sono svolte le prove di selezione per il campionato del mondo FCI a squadre per cani da soccorso, nelle specialità di ricerca in superficie ed in macerie, prova organizzata dall’Enci (Ente Nazionale Della Cinofilia).

Il Team Blade ha partecipato alle prove di selezione nella specialità di ricerca dispersi in superficie, qualificandosi al mondiale previsto per novembre a Craiova, in Romania.

«Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questo successo – afferma Giuseppe Sollo -, dietro ai binomi ci deve essere un vero e proprio gruppo di lavoro, durante gli allenamenti di ogni singolo binomio c’è dietro un proprio preparatore, per poi rifinire il tutto con il Team leader ed il resto della squadra».