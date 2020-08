GAVORRANO – Nella magica atmosfera del Teatro delle Rocce di Gavorrano, è stata presentata ufficialmente la stagione 2020-2021 della grande famiglia del Follonica Gavorrano, che comprende i Leoni di Maremma e, da qualche giorno, lo Scarlino Calcio.

Atleti, dirigenti, tecnici e genitori, tutti rigorosamente a distanza di sicurezza, hanno applaudito, in una location illuminata dal tricolore, prima gli interventi di dirigenti e autorità, poi i giocatori che sono sfilati sul palco.

Ad accogliere i portacolori della società si sono presentati i sindaci di Gavorrano Andrea Biondi, quello di Scarlino Francesca Travison e i due candidati sindaco del Comune di Follonica, Andrea Benini e Massimo Di Giacinto. L’assessore Fausto Turbanti ha invece rappresentato il Comune di Grosseto. Insieme a Franco Russo, amico storico del club, si sono seduti anche il vicepresidente Antonio Marchionni, il presidente dei Leoni di Maremma Stefano Bogi, oltre ovviamente ai vertici del Follonica Gavorrano.

«E’ un giorno particolare – ha detto il presidente Paolo Balloni nel suo saluto iniziale – si festeggia San Giuliano Martire, patrono di Gavorrano, in una location da favola, ma è anche il compleanno del nostro allenatore Giancarlo Favarin, che sta lavorando in maniera importante».

«Per me è un grande onore – ha aggiunto – rappresentare questa società, che sta diventando ogni anno più importante. La famiglia Mansi sta facendo cose meravigliose. Anche in questa estate hanno sistemato gli impianti e da ottimi imprenditori hanno fatto lavori importanti per questa famiglia. Ai giocatori voglio solo dire una cosa: sappiate che questa maglia comporta un comportamento esemplare».

Il vicepresidente Lorenzo Mansi, dopo aver ringraziato le persone che hanno reso possibile una presentazione perfetta, ha sottolineato che «ripartiamo da una parentesi che ci ha fatto rimanere male. Da lunedì prossimo tornerà ad allenarsi il settore giovanile e dalla settimana successiva ripartirà tutta l’attività agonistica. Cercheremo di dare il massimo per tornare alla normalità».

Rivolto ai sindaci ha concluso dicendo che «abbiamo bisogno di non rimanere soli. Da anni investiamo sugli impianti per il bene del territorio».

Il direttore generale Filippo Vetrini, nel presentare la rosa che indosserà la maglia biancorossoblù nel prossimo campionato di serie D, ha dichiarato che: «Loro sono pronti, noi siamo pronti. Abbiamo allestito un gruppo importante, che riavvicinerà la gente al Follonica Gavorrano. Non facciamo promesse, ma la squadra farà divertire e uscirà con la maglia intrisa di sudore».

«Voglio fare i miei auguri – ha aggiunto Vetrini – a Giancarlo Favarin. Siamo fieri di averlo riportato a casa: è l’uomo giusto per fare qualcosa d’importante».

«L’impegno è grosso – ha sottolineato proprio il mister – Cercheremo innanzitutto di riportare serenità. Ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa d’importante; senza obiettivi ma ci aspettiamo un campionato di primo piano».

La chiusura, come di consueto, è spettata al patron, l’ingegnere Luigi Mansi: «Sono fortemente onorato di essere qua stasera e di vedere tutti questi ragazzi in uno straordinario. Vuol dire che stiamo lavorando bene e lo facciamo per creare una società unica nel suo genere, che faccia bene anche per tutta la Maremma».

«Giancarlo Favarin – ha aggiunto il patron – è un tecnico che mi ha colpito dal primo momento. Lo chiamammo per salvare la nostra stagione di serie C: è arrivato ad un solo punto dalla salvezza con tanto rammarico. A lui chiedo di farci divertire e, noi, se non si vince non ci divertiamo. Dobbiamo avere una tenuta atletica importante e non avere paura di nessuno».

«Questa sera – ha concluso Luigi Mansi – la famiglia s’allargata con l’arrivo dello Scarlino. Vorrei che tutta questa gente venisse allo stadio, compatibilmente con le limitazioni Covid, mentre agli amministratori chiedono di starci vicini e di essere coscienti della serietà del nostro lavoro».

Presentata da Enrico Giovannelli, la serata ha avuto il suo clou con la presentazione delle squadre. Marco Comparini, coordinatore del settore giovanile, ha chiamato tutte le formazioni giovanili delle società Follonica Gavorrano e Leoni di Maremma, che quest’anno rappresenteranno quattordici categorie diverse, dai Piccoli Amici 2014-2015-2016 agli Esordienti per la scuola calcio; dai Giovanissimi agli Juniores nazionali per il settore agonistico.

L’evento al Teatro delle Rocce ha segnato anche l’ingresso ufficiale in società dello Scarlino Scalo, società iscritta in terza categoria.

«Diamo il nostro benvenuto allo Scarlino, al presidente Meloni – ha detto Filippo Vetrini – un altro grande segno dell’impegno della Nuova Solmine».

Dopo l’ingresso sul palco dei giocatori e dell’allenatore Cristian Benetello, il presidente Miriano Meloni (che avrà come vice Antonella Mansi) ha ricordato il suo curriculum: «Sono alla Nuova Solmine da 45 anni, ho fatto il dirigente del Gavorrano e per quattordici stagioni sono stato nel Follonica Hockey. Mi sembra normale che Scarlino entri nella grande famiglia: il mio augurio è che partendo dalla terza categoria si possano ripetere le gesta della squadra di hockey».