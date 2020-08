ORBETELLO – Assessore alla sanità. È questa l’auspicio di Andrea Ulmi. Ieri sera durante il suo intervento per l’iniziativa della Lega in piazza Eroe dei due Mondi a Orbetello, il capolista del Carroccio in provincia di Grosseto ha lanciato la sua proposta alla candidata presidente della Regione Toscana Susanna Ceccardi.

«Susanna – ha detto Ulmi – se vinci nominami assessore alla sanità». Una richiesta che è arrivata al termine del suo intervento, incentrato molto sui bisogni sanitari dei maremmani. Ulmi, medico, ha parlato anche del futuro dell’ospedale di Orbetello che non può perdere servizi, ma anzi deve essere potenziato.

di 20 Galleria fotografica Flash-mob Sardine 27 agosto









All’iniziativa di ieri, a cui ha partecipato anche il leader della Lega Matteo Salvini, erano presenti anche gli altri candidati al consiglio regionale del Carroccio: Francesca Travison, Diego Cinelli e Paola Piu.