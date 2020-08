Tuttoweekend: ecco gli eventi del fine settimana in Maremma

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento

Venerdì 28 agosto

CASTEL DEL PIANO

CASTEL DEL PIANO – Ultimo weekend per il cinema indipendente a Castel del Piano, sul monte Amiata. DocAmiata, la rassegna di opere cinematografiche e documentaristiche indipendenti ospitata al Parco del Tennis della cittadina amiatina, ha in programma venerdì 28 e sabato 29 le due ultime proiezioni, rispettivamente “i Villani” di Don Pasta e “Legno Vivo, xilella, oltre il batterio” di Elena Tioli, Francesca della Giovanpaola e Simone Cannone, regia di Filippo Bellantoni. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Appuntamento con l’arte a Castiglione della Pescaia. Dal 9 al 31 agosto, alla galleria Lucerna art space le mostre La storia di un uomo, con le opere del grossetano Lucio Parigi, scomparso nel 2014, e Evoluzioni del giovane pittore Luca Nossan. LINK

FOLLONICA

FOLLONICA -L’arte fa parte della tradizione di Follonica ed è presente da sempre nel tessuto sociale cittadino; in questo periodo manifesta tutta la sua vitalità, attraverso la mostra estiva di pittura dell’associazione artistica Golfo del sole. Come ogni anno l’associazione fa esporre ai propri affiliati i quadri più belli, nei pannelli allestiti tra piazza Niccola Guerrazzi e piazza del Popolo, nel cuore della passeggiata serale del lungomare, dove cittadini e turisti possono ammirare le opere pittoriche degli artisti, che, essendo presenti, sono disponibili per illustrare quanto hanno espresso sulla tela, apprezzando anche la più piccola curiosità riferita al loro lavoro. LINK

GAVORRANO

GAVORRANO – Da sabato 25 luglio – inaugurazione alle ore 18 – fino al 31 agosto la Porta del Parco, Centro Congressi del Parco delle Colline Metallifere, Piazzale Livello +240, Pozzo Impero a Gavorrano, ospita la mostra “Sindoni l’identità perduta” della pittrice Carla Moscatelli. LINK

GROSSETO

GROSSETO – Torna in via Lago di Varano, a Grosseto, la Festa dello sport. Dal 21 agosto al 20 settembre tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, sarà possibile degustare piatti tipici maremmani. Un’occasione per gli amanti dello sport e della nostra cucina. LINK

GROSSETO – Ultima serata di cinema al Cassero di Grosseto venerdì 28 agosto ore 21. Sulle Mura grossetane sarà proiettato “Il mio vicino Totoro”, regia di Hayao Miyazaki. LINK

ALBERESE – Ci sono dei quadri fatti per essere ammirati, altri che invece invitano a passeggiarci dentro. La Maremma vista attraverso gli occhi di un pittore è una terra che ha il richiamo degli sconfinati orizzonti, della natura indisturbata e degli scorci romantici. Ancora una volta il pittore fiorentino Mauro Mannelli, che frequenta da anni Grosseto, stupisce con i suoi lavori che sono delle vere e proprie poesie scritte con pennello e tavolozza. La mostra “Butteri. La Maremma attraverso gli occhi di un pittore” potrà essere visitata dal 5 luglio fino al mese di agosto presso la Bottega di Alberese, ingresso libero, audioguida gratuita.

MAGLIANO IN TOSCANA

MAGLIANO IN TOSCANA – L’associazione culturale e galleria d’arte Arti in corso di Magliano in Toscana presenta dall’1 al 28 agosto la mostra/vetrina Ensemble, patrocinata dal Comune. Sei artisti, locali e non, alcuni che hanno già esposto da Arti in corso, altri che avrebbero dovuto esporre quest’anno, allestiranno le loro opere in un insieme (ensemble) che potrà essere visto solo dalla porta a vetri della galleria. LINK

MANCIANO

MANCIANO – Un meraviglioso filo rosso lungo dieci anni, ecco cos’è l’amore per la musica e per la vita nelle canzoni di Simona Molinari. Una passione irrefrenabile per un pubblico che ha saputo capire la sua femminilità estroversa, la sua ironia, e la sua eleganza. Venerdì 28 agosto, alle 21.30, al parco pubblico “Mazzini” la cantante partenopea salirà sul palco del Manciano Street Music Festival per l’unica tappa toscana – già sold out – dello “Sbalzi d’amore tour 2020”, che la vede affiancata dai musicisti della Mosca Jazz Band, che l’accompagneranno in uno spettacolo autobiografico tra musica jazz e pop, teatro e poesia, alla scoperta dei mille volti dell’amore. LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Venerdì 28 agosto al Portale delle Arti – Piazza XXIV Maggio 21.15 approda finalmente in Maremma lo spettacolo che racconta le gesta di Luigi Malabrocca, ciclista divenuto famoso perché arrivava perennemente ultimo. LINK

VALPIANA – Alla Ferriera del Cilindro, la mostra di lavori di Riccardo Ricci, dedicati – e dipinti – alle 3 di notte, l’”ora terza”. La mostra sarà visitabile dal 25 agosto al 13 settembre. Tutte le informazioni utili a questo LINK.

PITIGLIANO

PITIGLIANO – La cultura del fumetto al centro del fine settimana che chiude la XIX edizione del Festival Internazionale di Letteratura Resistente – Granai della cultura, a Pitigliano dal 18 al 30 agosto. Venerdì 28 agosto, Vincenzo Sparagna, padre della rivista Frigidaire, presenterà due volumi freschi di stampa: il primo “Cristoforo Sparagna, il minturnese. La vita, l’arte, la poesia, le visioni del mio geniale e profetico papà” e il secondo “44 autori, l’avventura Maivista di Frigidaire, 1980-2020”, entrambi edizioni Frigolandia. LINK