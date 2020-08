L’almanacco del Giunco: il 28 agosto Martin Luther King tiene il discorso “ho un sogno” e Carlo e Diana divorziano

GROSSETO – Venerdì 28 agosto, sant’Agostino vescovo dottore, il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.55. Accadeva oggi:

430 – Sant’Agostino muore a Ippona, in Numidia.

475 – Il generale germanico Flavio Oreste costringe l’Imperatore romano d’occidente Giulio Nepote a scappare dalla sua capitale (Ravenna) e nomina al suo posto Romolo Augusto.

489 – Teodorico il Grande, re degli Ostrogoti, sconfigge Odoacre nella battaglia dell’Isonzo, facendosi strada in Italia.

1185 – A Rieti la principessa siciliana Costanza d’Altavilla è affidata alle cure degli emissari di Federico Barbarossa in vista del matrimonio con il figlio Enrico.

1349 – A Magonza circa 6mila ebrei vengono trucidati con l’accusa di aver provocato una epidemia di peste.

1511 – I portoghesi colonizzano l’attuale territorio di Malacca.

1521 – I turchi occupano Belgrado.

1565 – Viene fondata St. Augustine in Florida, considerato il primo insediamento europeo negli Stati Uniti continentali.

1609 – Henry Hudson scopre la Baia di Delaware.

1619 – Ferdinando II viene eletto imperatore del Sacro Romano Impero.

1845 – Esce il primo numero di Scientific American.

1849 – Dopo un assedio di oltre un mese, Venezia, che si è dichiarata indipendente, si arrende all’Austria.

1850 – Prima del Lohengrin, opera di Richard Wagner.

1859 – Comincia la più grande tempesta solare che sia mai stata registrata da uno strumento umano.

1862 – Guerra di secessione americana: inizia la Seconda battaglia di Bull Run.

1867 – Gli Stati Uniti occupano Midway Island.

1879 – Cetshwayo, ultimo re degli Zulu, viene catturato dai britannici.

1884 – Viene scattata la prima foto conosciuta di un tornado.

1903 – Viene fondata a Milwaukee (Wisconsin) la Harley-Davidson una delle case motociclistiche più famose al mondo.

1913 – La Regina Guglielmina inaugura il Palazzo della Pace a L’Aia.

1914 – La flotta britannica sconfigge quella tedesca nella cosiddetta battaglia di Helgoland.

1916

– L’Italia dichiara guerra alla Germania;

– La Germania dichiara guerra alla Romania.

1917 – Dieci Suffragette vengono arrestate mentre picchettano la Casa Bianca.

1937 – La Toyota Motors diventa una compagnia indipendente.

1943 – In Danimarca inizia uno sciopero generale contro l’occupazione nazista.

1944 – Marsiglia e Tolone vengono liberate dagli Alleati.

1955 – A Manfredonia il patriarca di Venezia Angelo Giuseppe Roncalli futuro papa Giovanni XXIII incorona l’Icona della Madonna di Siponto.

1963 – Durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200mila persone Martin Luther King tiene il famoso discorso del “I have a dream” davanti al Lincoln Memorial di Washington.

1968 – Scontri a Chicago (Illinois), durante la Convention democratica.

1975 – Il missionario Armand Doll viene imprigionato in Mozambico dagli estremisti marxisti. Nei molti mesi seguenti riuscirà a far pervenire delle lettere all’esterno, infilandole in tubetti del dentifricio.

1979 – Una bomba dell’Ira viene fatta esplodere a Bruxelles.

1981 – Il National Centers for Disease Control annuncia un’alta incidenza di Pneumocisti e Sarcoma di Kaposi negli uomini gay. Ben presto verranno riconosciuti come sintomi di una malattia del sistema immunitario che verrà chiamata Aids.

1986

– L’ufficiale della US Navy Jerry A. Whitworth, viene condannato a 365 anni di carcere per spionaggio a favore dell’Unione Sovietica;

– Lo Stato di assedio viene dichiarato in Bolivia.

1988

– Durante una esibizione aerea a Ramstein (Germania Ovest), tre aerei delle Frecce Tricolori si scontrano in volo e precipitano sul pubblico: 69 vittime;

– A Renaix in Belgio Maurizio Fondriest vince in volata il Campionato del mondo di ciclismo su strada.

1990 – L’Iraq dichiara che il Kuwait è la sua diciannovesima provincia.

1992 – Dissipazione dell’Uragano Andrew.

1993

– Rottura di una diga nel Qinghai (Cina). 223 morti;

– Ong Teng Cheong viene eletto presidente di Singapore.

1994 – Prima marcia del gay pride in Giappone.

1995 – Una granata di mortaio uccide 38 persone a Sarajevo, in Bosnia. L’azione della Nato contro i serbi bosniaci fu una reazione a questo atto criminoso contro la popolazione civile.

1996 – Carlo, principe di Galles, e Diana, principessa di Galles, divorziano.

