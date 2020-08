Due settimane di calcio con gli Open Day dell’Invictasauro. Tutte le date

GROSSETO – Nuova iniziativa di calcio giovanile da parte dell’Asd Invictasauro, che da lunedì 30 agosto , fino a giovedì 3 settembre con inizio alle ore 17, 30, daranno vita agli Open Day per i ragazzi nati negli anni 2008-2009 e 2010.

L’iniziativa è stata autorizzata dalla FIGC, e ha il fine di fare conoscere la programmazione e i metodi didattici della società del presidente Paolo Brogelli, nonché di fare propaganda per il calcio e lo sport in genere.

Nella settimana che va dal 7 settembre fino al giorno 11 sarà la volta dei bambini nati negli anni 2011-2012-2013-2014-2015 e 2016 con inizio alle ore 17.30.

Tutta l’attività sarà svolta presso il centro sportivo di via Lago di Varano. Per maggiori informazioni 338/8676233.