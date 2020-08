GROSSETO – Quella di domenica 30 agosto sarà una giornata climaticamente importante per questa estate in Maremma. Non soltanto per l’arrivo della pioggia ma anche perché, di fatto, si conclude l’estate.

Almeno la parte più afosa dell’estate visto che sole e temperature calde proseguiranno anche nel mese di settembre dopo il passaggio di questa breve perturbazione.

Nella giornata di domenica pioggia, con possibilità di temporali, è prevista soprattutto in mattinata. Previsto anche un deciso abbassamento delle temperature massime, che passeranno da 32 a 28 gradi.

Nella prima parte della prossima settimana ulteriore abbassamento delle temperature, anche delle minime, e nuvole. Poi di nuovo sole e caldo con temperature, però, che non dovrebbero superare i 30 gradi.

