Degrado sulle Mura, Pachetti: «Ripensiamo la gestione degli spazi pubblici»

GROSSETO – Durante queste elezioni regionali si susseguono iniziative nei vari Circoli provinciali.

Al Circolo Pace si è tenuto un incontro con la candidata del partito democratico Giampaola Pachetti sullo «stato delle Mura medicee e gli ultimi fatti di cronaca».

Assieme a Stefano Rosini, segretario del Circolo Pace, Giampaola Pachetti è intervenuta su questo argomento. «Periodicamente, soprattutto in estate, si torna a parlare di vandalismo sulle Mura di Grosseto – afferma Pachetti -. Scopriamo così che le mura sono abitate: un grande spazio lasciato vuoto che viene popolato da chi ne ha bisogno. I fatti di cronaca parlano solo di piccoli spacciatori, senza dimora e vandali. Tutto vero, ma anche i giovani e le famiglie frequentano le mura».

«Spesso però questi giovani abitanti delle mura ci danno segnali preoccupanti. Allora c’è chi si scandalizza, chi minaccia punizioni esemplari, chi criminalizza i giovani e le loro famiglie, chi manifesta disprezzo per le nuove generazioni invocando la mancanza di decoro urbano. Io, come insegnante e mamma di giovani uomini, sarei per cogliere questa occasione per fare un esame di coscienza sulla progettazione e sulla gestione degli spazi pubblici, su quanto spesso sia lontana dai bisogni reali delle persone».

«Sono anche dell’idea di prestare maggiore attenzione alle parole che rivolgiamo ai nostri giovani e ai discorsi che facciamo su di loro, altrimenti finiremo davvero per credere che siano una minaccia o un pericolo».

Conclude poi così la candidata Pd: «Grosseto è una città che ha bisogno di fiducia e di idee nuove, che devono alimentare il motore della Toscana, di una Regione che ha come obbiettivo la tutela, l’innovazione e l’attenzione ai bisogni dei cittadini».

«Tematiche importanti riguardanti il Comune di Grosseto saranno ancora affrontate al Circolo Pace sia con i rappresentanti regionali sia con i consiglieri comunali» conclude Rosini.