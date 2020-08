Crisi da Coronavirus, arrivano i contributi a fondo perduto: ecco quattro bandi della Regione

GROSSETO – Stanno per essere pubblicati quattro bandi della Regione Toscana per contributi a fondo perduto in favore delle imprese colpite dal fermo causato dall’emergenza Covid-19. Lo rende noto Confcommercio Grosseto.

I bandi riguardano il sostegno agli investimenti anche già effettuati, le imprese del turismo, gli “empori di comunità” nei paesi e nelle frazioni e la microinnovazione digitale. Nel dettaglio, il bando dedicato alla filiera del turismo prevede un contributo agli operatori di agenzie di viaggio, guide turistiche ed il sistema dei collegamenti (taxi, noleggio con conducente – Ncc, noleggio bus, …) proporzionale alla perdita di fatturato realizzato.

Un altro interessantissimo bando aperto a tutti i settori economici prevede un contributo a fondo perduto che può arrivare fino all’80 per cento per investimenti in tutti gli ambiti di attività, dalla manutenzione straordinaria dell’immobile fino alla liquidità, passando per l’acquisto di attrezzature digitali. La Confcommercio specifica che sono compresi anche gli investimenti già realizzati dal 1° febbraio 2020.

Da sottolineare anche il bando relativo ai cosiddetti “empori di comunità”. Si tratta di 10 mila euro di contributo a fondo perduto per chi si impegna a realizzare questo tipo di bottega nei paesi, anche allargando la propria attività con altri prodotti o servizi di utilità per i residenti sul territorio. Infine il bando per la microinnovazione, che sostiene le imprese che intendono investire sul digitale.

Confcommercio Grosseto rimarca che l’assegnazione delle risorse sarà ad esaurimento, e pertanto invita gli interessati a contattare quanto prima l’associazione. Gli uffici sono già a disposizione degli associati per verificare quanto prima e gratuitamente i requisiti di accesso per poi poter fare la domanda.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni scrivere a assistenza@confcommerciogrosseto.it specificando nome, cognome, denominazione azienda, recapito telefonico. Il servizio è riservato ai soci, pertanto è possibile associarsi contestualmente prendendo contatto agli stessi recapiti.