Coronavirus, il vademecum dei tamponi: come, quando e dove farli. Tutte le indicazioni dell’Asl

GROSSETO – La domanda è semplice: in quale caso devo o posso fare il tampone? La casistica è ampia. Ecco una sintesi delle possibili situazioni. Tutte le prestazioni sono gratuite ad eccezione del tampone fatto volontariamente e che è l’ultimo caso di questa lista. Le indicazioni sono quelle valide ad oggi e sono quindi suscettibili di modificazioni future sulla base di decisioni che potrebbero venir assunte da istituzioni ed enti competenti.

Sintomatico

Ho i sintomi del Covid. Il primo passo è contattare il medico di famiglia che mi farà la prescrizione per il tampone. Questo è obbligatorio, così come l’isolamento fino al risultato del test. Qui inizia il percorso che porterà il Servizio di Prevenzione dell’Asl a casa mia per il tampone. Potrò leggere (e con me lo faranno sia il mio medico che l’Usca) l’esito sul fascicolo sanitario elettronico (FSE). Se negativo, potrò tornare alla mia vita normale. Se positivo sarò preso in carico dall’Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) oppure dal mio medico di base e dovrò rimanere in quarantena fino alla scomparsa dei sintomi. Sarò clinicamente guarito dopo aver effettuato 2 tamponi negativi consecutivi.

Contatto di caso

Sono stato a contatto con una persona positiva al Covid e per questo vengo avvisato telefonicamente dal Servizio di igiene pubblica dell’Asl. Il tampone è, anche in questo caso, obbligatorio. Rimango in isolamento per 14 giorni dal momento della comunicazione e alla fine di questo periodo, il Servizio Asl viene a casa mia per farmi il tampone. L’esito, come nel caso precedente, nel FSE. Se negativo, torno alla normalità; se positivo vado in quarantena come nel caso precedente del sintomatico e sono preso in carico dall’Usca o dal mio medico. Al termine di questo periodo, mi verrà fatto un altro tampone. Sarò clinicamente guarito dopo 2 tamponi negativi consecutivi.

Viaggiatore che rientra da Malta, Grecia, Spagna, Croazia

Al momento del mio rientro in Italia mi registro sul sito della Regione Toscana https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html Anche in questo caso vado in isolamento e farò l’obbligatorio tampone. Per farlo vengo contattato dal servizio sanitario per effettuare il tampone in modalità drive thru. L’esito finisce nel FSE e lo posso anche richiedere al mio medico di famiglia . Qualora risultassi positivo, verrei avvertito dall’Asl e sarei preso in carico per il periodo di quarantena. Sarò clinicamente guarito come nei casi precedenti.

Viaggiatore che rientra da paesi UE e paesi Schengen

In questo caso non ho l’obbligo del tampone. Posso telefonare al numero verde regionale 800556060 per informazioni e se decido di fare il tampone, verrò contattato dal servizio sanitario per effettuarlo in modalità drive thru. L’esito sarà presente all’interno del FSE ma lo potrò anche chiedere al mio medico. Se positivo verrò avvertito dal servizio di Prevenzione e sarò preso in carico per il periodo di quarantena. Sarò clinicamente guarito come descritto nei casi precedenti.

Viaggiatore che rientra da paesi al di fuori dell’Europa e dell’area Schengen oppure da Bulgaria o Romania

In questi casi si torna al tampone obbligatorio. Non all’inizio dell’isolamento ma al suo termine. Il primo passo è la registrazione sul sito della Regione Toscana https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html. E quindi l’isolamento per 14 giorni al momento del rientro in Italia nonché.

Rimango in isolamento e alla fine del periodo, il servizio sanitario provvede a farmi il tampone a domicilio. L’esito sarà presente all’interno del FSE ma lo potrò anche chiedere al mio medico. Se positivo sarò avvertito dal servizio di Prevenzione e sarò preso in carico per il periodo di quarantena. Sarò clinicamente guarito come nei casi precedenti.

Viaggiatore in Italia residente in Toscana

Non sono obbligato a fare il tampone ma ne ho l’opportunità. Posso prenotare il tampone, evitando così possibili file, sul sito della Regione https://viaggiasicuro.sanita.toscana.it ed effettuarlo in uno dei punti individuati nelle stazioni di Arezzo e Grosseto (nell’ambito dell’Asl Tse) e nell’orario da me prescelto oppyre presentarmi direttamente ai punti Asl di una delle due stazioni ferroviarie.

Una volta fatto il tampone, ho l’obbligo di rimanere in Isolamento fiduciario presso la mia abitazione fino alla comunicazione del test che avverrà entro le 24-36 ore successive. In caso di negatività non verrà adottato alcun provvedimento restrittivo e l’esito sarà nel FSE, mentre in caso di positività, sarò preso in carico dal dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria. Sarò clinicamente guarito come nei casi precedenti.

Viaggiatore in Italia non residente in Toscana

L’accesso sarà possibile solo nelle postazioni presso le stazioni ferroviarie di Arezzo e Grosseto.

Tampone per libera scelta

Ovviamente non ho obblighi ma si tratta della scelta personale di sottopormi al tampone. Trovo tutte le informazioni e le indicazioni dove farlo sul sito https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/tampone-naso-faringeo-coronavirus. In caso di negatività del test non subirò alcun provvedimento restrittivo, mentre in caso di positività, sarò preso in carico dal Dipartimento di prevenzione della Asl per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria. Sarò clinicamente guarito, come in tutti gli altri casi, dopo 2 tamponi negativi consecutivi. Diversamente da tutti gli altri casi nei quali il tampone è gratuito, in questo caso è a pagamento: 87 euro.