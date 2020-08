Coronavirus: all’Argentario 11 positivi, tutti asintomatici. Nell’ultima settimana anche una guarita

MONTE ARGENTARIO – “Tra gli otto casi segnalati la scorsa settimana, uno, quello della donna rumena di 46 anni e residente a Porto Santo Stefano, si è felicemente concluso con una certificazione di avvenuta guarigione. Gli altri sette casi continuano il percorso protocollare di controllo e, tutti asintomatici, continuano a rispettare l’isolamento nelle loro abitazioni di domicilio”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini, nel consueto aggiornamento settimanale sull’andamento del Coronavirus nel territorio comunale.

“A questi si sono aggiunti quattro nuovi casi positivi – prosegue -, tutti asintomatici, di cui uno riguarda una ragazza di 22 anni residente in zona limitrofa a Porto Santo Stefano e tre non residenti, relativi a un ragazzo di 24 anni residente a Milano, una ragazza di 20 anni ed una signora di 56 di Roma che scontano l’isolamento nei loro domicili stagionali in zone limitrofe a Porto Santo Stefano”.

“Tutti i casi – conclude – presentano quadri clinici rassicuranti”.