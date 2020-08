«Ciao compagno» il Psi saluta Vladimiro Saudelli

GROSSETO – Cordoglio per la prematura scomparsa di Vladimiro Saudelli, presidente del Direttivo provinciale del Psi.

La federazione provinciale del Psi «si unisce ai familiari, agli amici ed ai conoscenti nell’esprimere il più sentito cordoglio per la prematura scomparsa del compagno Vladimiro Saudelli, presidente del Direttivo provinciale del Psi. Caro Vladimiro, come a tutti, ci mancheranno la tua serenità, la tua competenza, il tuo attaccamento ai valori, la tua onestà».

«Tutti ricordano come intervenivi alle riunioni, con pacatezza e massima competenza, mai alzando la voce, eppure tutti si fermavano per sentirti, perché mai eri banale. Soprattutto tutti ricordano la tua umanità. Ci mancherà vederti intervenire, col tuo punto di vista spesso originale, ma il tuo ricordo non svanisce per ché l’esempio che davi resta per sempre come parte di noi. Ciao Vladimiro».