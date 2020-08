Chelliana: riapre il punto biblioteca al Centro commerciale Maremà

GROSSETO – Da settembre riprenderà il servizio del punto biblioteca della Chelliana, allestito nello Spazio Soci Coop al Centro commerciale Maremà, con il seguente orario al pubblico: il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Nel punto biblioteca si potrà accedere al prestito del materiale presente a scaffale aperto e si potrà effettuare la restituzione dei materiali presi anche nella sede centrale di via Mazzini, in accordo con le direttive regionali e nazionali in materia di riapertura dei servizi delle biblioteche e archivi.

L’accesso al punto biblioteca al Maremà sarà consentito nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e con ingressi contingentati (una persona alla volta), così come indicato dalla normativa.

Quindi dovrà essere indossata la mascherina che copre naso e bocca, effettuata la pulizia delle mani con il gel igienizzante e rispettata la distanza di un metro.

Info: https://www.bibliotechedimaremma.it/library/Chelliana/; tel. 0564/488054 – 055.