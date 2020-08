GROSSETO – Blitz della Polizia municipale con il supporto dell’unità cinofila e degli uomini della questura in via Fucini a Grosseto. L’intervento degli agenti, coordinati dal comandante Paolo Negrini, ha interessato il palazzo in costruzione utilizzato da anni come ricovero di fortuna da irregolari e senza tetto.

All’interno dei locali è stata riscontrata una situazione di estremo degrado tra siringhe usate, rifiuti, sporcizia di vario genere. Durante i controlli è stata fermata una persona che si trovava in una delle stanze: si tratta di un giovane uomo straniero che è è stato trasferito al comando della Municipale per gli accertamenti previsti.

Subito dopo l’intervento della Municipale sono entrati in azione gli operai dell’azienda incaricata dal curatore fallimentare della ditta costruttrice (che si trova in concordato) dell’immobile, per “tamponare” e chiudere tutti gli accessi alla struttura.

All’operazione di questa mattina hanno assistito anche il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il l’assessore alla sicurezza Fausto Turbanti.