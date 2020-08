84mila euro per il palazzetto di via Austria: proseguono i lavori di riqualificazione

GROSSETO – “Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione del palazzetto del basket di via Austria”.

A darne notizia il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“I lavori attuali, ad opera della ditta Barone di Gavorrano, interessano la parte dell’edificio in cui sono collocati spogliatoi, uffici e piccoli vani servizi realizzati in muratura – prosegue -. Questi edifici presentavano evidenti lesioni.

Gli interventi, per un totale di 84mila euro, prevedono opere di demolizione e conseguente ricostruzione dei locali danneggiati.

Si va finalmente a risolvere la situazione dei servizi per il pubblico, in special modo quella che riguarda l’ingresso, in cui le disconnessioni hanno causato uno spostamento della porta di accesso che prima si apriva con evidente difficoltà.

Il Comune è riuscito, con fondi propri – grazie all’impegno dell’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale – a ridare vita ad una struttura da troppo tempo lasciata a sé stessa per consegnarla, nuova, alla città e agli appassionati di sport.

E presto partiranno ulteriori lavori strutturali di impermeabilizzazione e rifacimento degli infissi” conclude.