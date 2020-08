Stefanini: «I tigli di via Massetana di nuovo sotto il pericolo delle motoseghe»

FOLLONICA – “I tigli della via Massetana a Follonica, dopo il taglio totale e sostituzione a cui sono stati sottoposti pochi anni fa per la costruzione del Parco Centrale, sono nuovamente sotto il pericolo delle motoseghe”. La denuncia arriva da Marco Stefanini, dell’Associazione La Duna

“Percorrendo il tratto che porta verso il Rondelli l’attenzione sarà forse stata attirata da alberi con una spruzzata di vernice rossa sul tronco – aggiunge l’ambientalista – Sono una ventina e a sentire gli uffici comunali sono alberi che presentano delle cavità interne che ne potrebbero pregiudicare la stabilità. Il controllo è stato fatto dal gestore del verde e sempre ad un “forestale” della stessa società saranno affidati i destini di tali piante, una ventina, che a vederle sembrano stare benissimo”.

“Allora abbiamo anche noi chiesto – spiega Stefanini – un parere ad un tecnico forestale. Ci ha detto che la presenza di cavità all’interno dei tigli non è una caratteristica che pregiudica la salute dell’albero e non rappresenta un pericolo per la sua stabilità e sicurezza. Il succo è che a Follonica si è sempre tagliato parecchio, potato troppo e ripiantato poco”.

“Ricordiamo – insiste Stefanini – le 200 sughere della Ferrovia e altre decine di piante, morte, cadute o seccante che non ci sono più e non sono più state sostituite. Ricordiamo i vasti spazi una volta occupati dai pini ed oggi trasformati in assolate savane liberi con solo dei monconi di tronco a ricordare una pineta ormai in tragico declino, con ripiantumazioni solo in alcune zone. Sarebbe il caso di cambiare strada e cominciare a capire che con il verde si vive meglio, più ossigeno, meno inquinamento, più ombra, più fresco. Eppure le estati sempre più lunghe e calde dovrebbero aver chiarito che con gli alberi a proteggerci si vive meglio… Speriamo ma è davvero dura”.