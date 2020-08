Cambia la segreteria Pd di Follonica: «Fusione tra energie nuove e veterani»

FOLLONICA – Nuovi volti nella segreteria del Partito democratico follonichese. In seguito al cambio del vertice che di recente ha visto l’arrivo della nuova segretaria Mirjam Giorgieri, dopo le dimissioni di Cinzia Tacconi, il gruppo dirigente ha cercato un nuovo assetto organizzativo e strategico per lanciare un gruppo di lavoro dinamico e diversificato.

«La nuova segreteria del Partito democratico – spiega Mirjam Giorgieri – rispecchia quella che vuole essere una linea di fusione tra energie nuove e noi più “veterani”. Il nostro obiettivo è aprire il partito il più possibile ai contributi che vengono dalla città. Sono – sottolinea – comunque doverosi i ringraziamenti alla segretaria uscente, Cinzia Tacconi, che mi ha preceduto. So quanto è difficile ricoprire questo ruolo e con tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare so che le ha sempre superate in modo positivo».

Le new entry in casa Pd sono Gabriele Pasquini, Claudio Pierini e Elisabetta Sabatini, la quale ritorna dopo qualche anno di stop nella dirigenza, mentre rimangono confermati Giacomo Manni, Sara Buttitta, Francesca Stella, Andrea Pecorini e Gesuè Ariganello. Il volto più giovane della segreteria è quello di Gabriele Pasquini, il 22enne e studente universitario, che già da due anni e mezzo fa parte dei giovani democratici.

«Stiamo cercando – spiega ancora la segretaria Giorgieri – di rivitalizzare i gruppi tematici, ovvero degli incontri tra i nostri tesserati con i cittadini, che sono interessati a portare il proprio contributo, magari perché hanno delle competenze o passioni specifiche su un tema. Inoltre abbiamo rivitalizzato il gruppo ambiente, il gruppo delle politiche educative, quello sulla mobilità e la sanità, mentre a breve partiranno anche i lavori che riguardano le attività produttive e il turismo. Vediamo se riusciamo a dare vita anche ad altri gruppi, ma ovviamente la scadenza più prossima è l’appuntamento elettorale. Il nostro impegno andrà tutto sull’organizzazione in sicurezza degli eventi legati alle elezioni»