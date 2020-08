Nove nuovi casi positivi al Coronavirus in Maremma: anche una bambina di 3 mesi

GROSSETO – Ci sono anche una bambina di 3 mesi e uno di 6 anni oltre ad un ragazzino di 13 anni tra i nuovi positivi di oggi in provincia di Grosseto. In totale sono nove i nuovi casi in Maremma.

PROVINCIA DI GROSSETO

Comune di sorveglianza Civitella Paganico

• donna di 55 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica

• uomo di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico

Comune di sorveglianza Grosseto

• bambina di 3 mesi, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, rientrata dall’Albania

• donna di 49 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, rientrata dal Kosovo

• bambino di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto già contatto di caso, sintomatico, rientrato dall’Albania

• donna di 24 anni già in isolamento domiciliare in quanto già contatto di caso, asintomatica, rientrata dall’Albania

• ragazza di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto già contatto di caso, asintomatica

• donna di 55 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, rientrata dall’Albania

Comune di sorveglianza Capalbio

• ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare.

PROVINCIA DI SIENA

Comune di sorveglianza Chiusi

1. donna di 62 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatica, esito da screening

Comune di sorveglianza Buonconvento

2. uomo di 50 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, rientrato dal Kosovo

3. uomo di 24 anni già in isolamento domiciliare asintomatico, rientrato dal Kosovo

Comune di sorveglianza Sovicille

4. ragazza di 14 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica rientrata dalla Croazia

Comune di sorveglianza Monteriggioni

5. donna di 25 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, rientrata dalla Germania

6. bambina di 10 mesi già in isolamento domiciliare, asintomatica, rientrato dalla Germania

Comune di sorveglianza Poggibonsi

7. donna di 33 anni già in isolamento domiciliare

8. bambina di 7 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, rientrato dalla Romania

9. ragazza di 16 anni, già in isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Montepulciano

10. donna di 84 anni, asintomatica, screening pre ricovero

Comune di sorveglianza Torrita di Siena

11. uomo di 80 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico.

PROVINCIA DI AREZZO

Comune di sorveglianza Arezzo

12. donna di 25 anni già in isolamento domiciliare sintomatico, rientrata dalla Puglia

Comune di sorveglianza Bibbiena

13. uomo di 29 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico

Comune di sorveglianza Cortona

14. uomo di 32 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, rientrato dalla Sardegna

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

15. donna di 30 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di positivo, sintomatica

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

16. donna di 61 anni già in isolamento domiciliare, esito da screening

Comune di sorveglianza Bibbiena

17. bambino di 4 anni già in isolamento domiciliare, sintomatico, contatto di persona rientrata dall’India

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno

18. uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico, rientrato da Rimini

Comune di sorveglianza Montevarchi

19. uomo di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto già contatto di caso, paucisintomatico, rientrato dalla Sardegna

20. donna di 25 anni già in isolamento domiciliare,in quanto già contatto di caso, 1 paucisintomatico, rientro dalla Sardegna

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Siena, Arezzo e Grosseto ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 0 contatti per i casi di Siena, 9 contatti per i casi di Arezzo, 3 contatti per i casi di Grosseto che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 268 persone risultate positive al tampone. 2.112 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono tre ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, uno presso le malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1.800 tamponi.