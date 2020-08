La Nuova Luce di Bigozzi illumina YouTube: il cantautore grossetano vola con il suo ultimo singolo

GROSSETO – E’ uscito il nuovo singolo del cantautore grossetano Alessandro Bigozzi, Nuova Luce, che in due settimane ha superato su YouTube le 30.000 visualizzazioni e i 5000 streaming su Spotify.

Alessandro Bigozzi nasce nel 1996 a Grosseto. Impara a suonare il pianoforte e la chitarra da autodidatta, iniziando a comporre melodie sin da bambino. Studia musica classica, ma ben presto scopre il rock ed entra a far parte di una band in veste di tastierista, chitarrista e corista. Contemporaneamente inizia a scrivere le sue prime canzoni in italiano, per poi lasciare la band e dedicarsi esclusivamente alla propria musica e allo studio del canto, motivato e pieno di sogni.

Prende parte ad importanti competizioni per cantautori come il “Premio Donida” e il “Tour Music Fest”, patrocinato da Mogol, che avrà modo di conoscere personalmente grazie allo studio nella sua prestigiosa scuola. A marzo 2018 rilascia il suo primo singolo, “Non ci sei più” il cui videoclip riscuote una buona accoglienza su YouTube; a dicembre 2018 fa uscire il suo secondo singolo, “Torno da te”, anche questo, come il primo, interamente autoprodotto.

Partecipa a due edizioni di X-Factor Italia (2015 e 2018). Ad ottobre 2019 partecipa ad “Area Sanremo”. Il nuovo singolo Nuova Luce, prodotto da Alex Marton (Double Vision Studio Edizioni Musicali), che anticipa l’uscita del primo album di inediti, riscuote grande successo, realizzando oltre 30.000 visualizzazioni su YouTube in due settimane. Alessandro si è inoltre laureato con la votazione di 110 e lode in Scienze dei Beni Culturali all’Università di Pisa. Il suo profilo instagram è https://www.instagram.com/alessandrobigozzi.