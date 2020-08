La dottoressa cambia area: ecco come scegliere il nuovo medico

CINIGIANO – La dottoressa Paola Scarpelli, medico di medicina generale, lascia la sua attività nell’ambito territoriale Amiata grossetana (Cinigiano) per prendere servizio dal 1 settembre nell’ambito Area Grossetana, Comune di Grosseto.

Non è previsto alcun sostituto provvisorio, per cui, gli assistiti dell’Amiata grossetana, come già comunicato, devono procedere con la scelta del nuovo medico, secondo le modalità riportate sul sito della Sud Est al link https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra.