La corrente li spinge oltre gli scogli: salvati dai bagnini

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Doppio intervento stamani per i bagnini di Castiglione della Pescaia.

Un babbo con due bambini, di circa otto anni, sono stati portati dalla corrente oltre gli scogli frangiflutti. I bagnini delle torrette 6, 7 e 8 Simone Loca, Corrado Giovannelli e Ardem Dmitriev sono subito intervenuti per portarle in salvo i tre bagnanti.

Per raggiungerli, a nuoto con il salvagente, anche i guardaspiaggia hanno avuto delle difficoltà, tanto che tutti e tre hanno riportato delle lievi ferite sbattendo sugli scogli.

“Stamani il mare non era mosso, ma è peggiorato nell’arco della mattinata. Per questo avevamo messo bandiera rossa – spiega Corrado, uno dei bagnini -. Nonostante le onde, fortunatamente, siamo riusciti a portare a riva il padre e i due figli, che stanno bene”.

Non appena tornati in spiaggia, Ardem Dmitriev è subito dovuto ripartire per un altro intervento, questa volta in compagnia di Riccardo Venturini, bagnino della torretta 9. Un uomo, nonostante la bandiera rossa, era arrivato a nuoto alla boa. I due guardaspiaggia lo hanno raggiunto in pattino e scortato fino a riva.