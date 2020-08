Isgrec, Vivarelli Colonna: «Trovato l’accordo, c’è la sede»

GROSSETO – “Trovato l’accordo, congiuntamente con Isgrec, per una proposta condivisa che confidiamo porterà a una risoluzione positiva della vicenda relativa all’individuazione di una sede”.

A scriverlo, in una nota, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della Provincia di Grosseto.

“In linea con le ripromissioni di impegno che sia come sindaco del capoluogo che come presidente della Provincia ho più volte ribadito – prosegue -, grazie alla creazione di importanti sinergie, l’annosa questione della sede Isgrec si avvia verso una conclusione positiva.

Nonostante sia stato più volte gettato discredito sul mio operato per mere finalità politiche, l’accordo raggiunto dimostra che non si è mai trattato, da parte mia, di una questione politica ma di una situazione che richiedeva una gestione complessa di competenze e funzioni.

La soluzione: la Provincia metterà a disposizione i locali e si occuperà anche della progettazione dell’intervento di riqualificazione degli spazi, sostenuta dai fondi Isgrec e della Regione. L’operazione riguarderà il locale della biblioteca già in uso oltre a un’altra stanza adiacente individuata dalla Provincia per funzioni polivalenti (zona Cittadella).

Un grande risultato arrivato dopo anni di trattative e reso possibile grazie al sinergico lavoro che ha visto all’opera sia la Provincia che il Comune di Grosseto: da subito i due enti si sono attivati, mettendo in moto le proprie forze e le proprie risorse, per trovare prontamente una soluzione al caso Isgrec, per tutelare una realtà storica del territorio.

La soluzione, a cui stanno lavorando i tecnici della Provincia congiuntamente con quelli di Isgrec darebbe quindi spazio sia alla biblioteca, sia alla sede istituzionale, oltre che ad altre attività legate al mondo della scuola, comprese, in una prima fase, eventualmente, quelle legate al rispetto delle norme di distanziamento anti Covid.

Tutto ciò creerebbe un nuovo polo culturale, anche a disposizione degli studenti e dei professori come ulteriore luogo di aggregazione e di crescita per la città.

Il caso Isgrec, come promesso, trova finalmente la soluzione auspicata da anni– conclude Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Per questo voglio ringraziare il prefetto di Grosseto Fabio Marsilio e il presidente di Isgrec, Luca Verzichelli, con i quali ho lavorato fianco a fianco e la cui collaborazione ci ha permesso di riconsegnare alla città un luogo simbolo, valorizzandone gli spazi da destinare alla cultura e alle prossime generazioni”.