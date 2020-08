Il Mundialito ha le sue finaliste, risultati e marcatori dei due tabelloni

GROSSETO – Barbagianni Carrozzeria Tirrena-Ottica Guerreschi (nel tabellone Pro) e Pasta Fresca Gori-Vets Futsal (nel tabellone Dilettanti) assegneranno i titoli del Mundialito 2020 di Grosseto. Le quattro squadre sono infatti le vincitrici delle semifinali giocate in questa settimana.

Nel tabellone Pro grande prova di forza del Barbagianni Carrozzeria Tirrena di Chigiotti che piega 10 a 5 un ottimo complesso come il Bar Emme 29 di Fallani: pesante è stata l’assenza di Liberali, al momento capocannoniere del torneo, ma ciò non sminuisce la prestazione perfetta del Barbagianni, spinta dai gol di Hasnaoui e Vento che griffano un tris ciascuno. Nell’altra sfida è l’Ottica Guerreschi ottimamente allenata da Gorelli a conquistare l’accesso alla gara finale. La difesa imperniata su Naldini e i gol di Davide e, soprattutto, Andrea Amorfini eliminano 4 a 2 il temibile Fc Bascalia, sicuramente una delle squadre più attrezzate del torneo. Ma l’Ottica Guerreschi sta disputando davvero un torneo superlativo.

Nel tabellone Dilettanti, invece, il Vets Futsal sfodera una gran partita contro il Grossentus, imponendosi 10 a 4: Ciricillo è la punta di diamante dei gialloneri con una quaterna, ben assistito da Fabbri e Bacciu. Per la nuova creatura di Simone Corridori un esordio comunque positivo in questa manifestazione. Bassi e compagni troveranno sulla propria strada una squadra esperta e abituata a queste finali come il Pasta Fresca Gori, vincitore 5 a 2 sul Cassai Gomme. Il team di Gori trova ancora ottime risposte offensive da Sforna e Tony Corridori, il duo che ha trascinato la squadra fino all’ultimo atto, e l’ottima e proverbiale organizzazione difensiva imperniata proprio su Gori e Soro ha poi spento le velleità di Bambagioni e compagni, autori comunque di un ottimo torneo.