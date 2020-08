I Parchi della Val di Cornia premiati da Tripadvisor: quest’anno registrato un +25% di presenze

PIOMBINO – Dopo i positivi risultati di agosto del Parco archeologico di Baratti e Populonia (Piombino), con un +25% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2019, e le giornate sold out registrate quasi quotidianamente al Parco archeominerario di San Silvestro, i due parchi sono stati premiati con il Travellers’ Choice 2020, prestigioso riconoscimento attribuito da Tripadvisor (la piattaforma di viaggi più grande al mondo) alle realtà che ricevono con costanza ottime recensioni da parte degli utenti. Per determinare i vincitori del Travellers’ Choice, Tripadvisor usa un algoritmo che prende in considerazione la qualità, la quantità e l’attualità delle recensioni e delle opinioni pubblicate dai viaggiatori negli ultimi 12 mesi e la classificazione della struttura nell’indice di popolarità del sito.

Solo il 10% circa delle strutture presenti su Tripadvisor ha l’onore di ricevere questo rilevante premio entrando a far parte delle migliori attività segnalate sul portale partendo proprio dalle recensioni spontanee degli utenti, dal loro desiderio di condividere l’esperienza vissuta e di dare la propria opinione e i loro suggerimenti ad altri viaggiatori.

Questo risultato, raccolto oggi, è il frutto dell’ottimo lavoro svolto negli anni da parte di tutte le persone che collaborano con la società Parchi. Da tempo questo sito web altamente influente per il turismo e molto popolare a livello planetario segue e registra la soddisfazione dei visitatori delle nostre realtà; questo ulteriore riconoscimento è certamente una nuova conferma di come il Sistema di Parchi e Musei rappresenti una straordinaria opportunità di valorizzazione e promozione per il territorio della Val di Cornia.