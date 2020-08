Elezioni regionali: il Partito comunista presenta programma e candidati

GROSSETO – Marco Rizzo, segretario del Partito comunista (Pc) sarà ad Orbetello venerdì 28 agosto alle 18 alla sala dell’Auditorium comunale in piazza Giovanni Paolo II 1 per la presentazione del programma e dei candidati della circoscrizione con Lenny Bottai, capolista regionale, e Salvatore Catello, candidato presidente.

“Ci teniamo a puntualizzare – spiegano dal Pc – che in questo momento di grandi polemiche e discussioni sull’uso della piazza nella cittadina lagunare, la cosa migliore e che noi riteniamo giusta è quella di non creare assembramenti per tutelare la salute pubblica, non impedire ai lavoratori della piazza di svolgere il loro lavoro, e non impedire il libero transito alla cittadinanza che gentilmente ci ospiter”à.

Alle ore 21 sarà la volta di Grosseto. Marco Rizzo, Lenny Bottai e Salvatore Catello saranno al circolo Arci Khorakhanè in via Ugo Bassi 62.