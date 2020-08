Variante urbanistica area ex Ostello Sant’Anna: incontro pubblico per presentare il progetto

MASSA MARITTIMA – I contenuti della variante urbanistica che riguarda l’area denominata ex Ostello Sant’Anna saranno l’argomento di un incontro pubblico che si svolgerà a Massa Marittima lunedì 31 agosto alle 15 nella sala consiliare dell’Unione Comuni Colline Metallifere, piazza Dante Alighieri 4.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini. Parteciperanno il sindaco Marcello Giuntini e l’architetto Assuntina Messina, per presentare, informare e raccogliere contributi al documento.

La proposta di variante urbanistica si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione generale dell’area urbana degradata, denominata Sant’Anna, mediante la possibilità di realizzare, in continuità alla attuale strada privata di uso pubblico, un proseguimento della viabilità fino alla via XXV aprile in modo da rendere più agevole il traffico veicolare in ingresso e in uscita dall’area, oltre che una contestuale riqualificazione e migliore funzionalità degli edifici esistenti in disuso recuperandoli ad un uso più consono e cioè ad uso commerciale o di servizio.

“La variante – si legge nell’avviso pubblicato nel sito del Comune – si pone all’interno di una prospettiva di pubblico interesse in quanto consentirà il miglioramento del traffico veicolare attinente all’area ed inoltre predispone alla riqualificazione della stessa ad un uso che potrà contribuire al potenziamento del tessuto economico e sociale del quartiere”.