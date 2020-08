Salvini arriva a Orbetello e le Sardine scendono in piazza: «Contro chi costruisce consenso sulla paura»

ORBETELLO – “Per reagire alla retorica populista, giovedì 27 agosto flash mob in piazza Giovanni Paolo II alle 21”.

A scriverlo, in una nota, le Sardine maremmane, che scenderanno in piazza domani a Orbetello, contestualmente al comizio del segretario della Lega Matteo Salvini, che sarà alla stessa ora in piazza Eroi dei due mondi.

“Siamo contro chi costruisce consenso sulla paura, la divisione e la manipolazione – proseguono. No insulti, no bandiere, no simboli politici: crea la tua Sardina e portala in piazza.

Rispettare le regole è più importante di riempire la piazza:

in piazza si indossa, correttamente e per tutto il tempo, la mascherina;

manterremo il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

non faremo cortei.

Queste le semplici regole proposte per questa pacifica manifestazione organizzata dalla Sardine di Grosseto anche per le tantissime richieste pervenute in questi giorni.

Le Sardine non sono e non saranno un partito, non ci interessa la visibilità di gruppo, come tradizione delle Sardine la piazza è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, condividendo lo spirito e le regole del flash mob: non una manifestazione partitica o di gruppi organizzati ma una presenza di cittadine e cittadini che senza settarismi di sorta, pur con le loro diverse sensibilità, si uniscono per reagire alla retorica populista, ai tentativi di instillare paura e divisione, un solo programma, un solo slogan: la Toscana, la Maremma ed Orbetello, non si legano.

Un pensiero alla candidata leghista sulla sua recente “conversione” moderata.

Recuperare il voto moderato: questo l’obiettivo di Susanna Ceccardi e lo fa disperatamente, arrampicandosi sugli specchi, ritrattando, o meglio, dimenticandosi anni e anni di dichiarazioni xenofobe, fasciste e inaccettabili per chiunque sieda in Parlamento Europeo, per chiunque si candidi alla presidenza di una regione, per chiunque si dica rispettoso della democrazia e della nostra Costituzione.

Tuttavia, Susanna Ceccardi ignora che noi non abbiamo dimenticato di quando affermava che un medico calabrese dovesse percepire uno stipendio inferiore a quello di un suo collega emiliano-romagnolo perché meno bravo (i parametri restano ancora sconosciuti), non ci siamo mica dimenticati di quando sputava sull’antifascismo, non ci siamo mica dimenticati di quando si è inventata un attentato contro i militari italiani in Somalia.

Non abbiamo dimenticato di quando due mesi fa lei e Matteo Salvini hanno pensato bene di mettere alla gogna pubblica una sardina pontederese, dandola in pasto ai loro aguzzini sulle proprie pagine Facebook piene di odio e rancore.

Con un click hanno stravolto la vita ad una ragazza di vent’anni, un attimo dopo ricoperta di minacce di morte e insulti razzisti perché di origine marocchina e musulmana.

Susanna Ceccardi che parla di immigrazione quando il 21 Agosto, in diretta tv, ci ha dimostrato ancora una volta che lei non conosce neanche la differenza fra la legge Bossi-Fini e il riconoscimento del diritto di cittadinanza per chi nasce e cresce nel territorio italiano.

Susanna Ceccardi che alla domanda su quale sia il suo programma elettorale risponde: “A breve sarà disponibile sul mio sito.”, dimostrandoci ancora una volta che né lei né il suo segretario di partito hanno idea di come governare la Toscana.

Susanna Ceccardi e Matteo Salvini che vanno in giro ad abbracciare e baciare gente, usando la mascherina in pizzo traforata o come scaldacollo, fregandosene totalmente del distanziamento sociale ancora necessario, dei morti che ci sono stati e che ci sono ancora, fregandosene totalmente di chi soffre e non può neppure dare un ultimo saluto ai suoi cari.

Eppure noi, da sognatori quali siamo, ci avevamo un po’ sperato che senza la solita sbronza al Papeete, certe idee pericolose ed egoiste sarebbero rimaste dentro ai loro mojito fatti in casa.

Mentre cerca di recuperare disperatamente il voto moderato vogliamo ricordare a Susanna Ceccardi che noi toscani non ci cascheremo – concludono le Sardine maremmane -. Perché non abbiamo dimenticato tutto il male estremista che ha sputato”.