Salvini a Orbetello, Termine alla Lega: «Noi facciamo conferenze stampa non comizi perché ragioniamo»

ORBETELLO – “I dati delle infezioni da covid 19 in questi giorni crescono. Le cause sono molteplici, ma generalmente viene sconsigliata la frequentazione di luoghi in cui ci siano assembramenti di persone. Matteo Salvini e i suoi sodali, locali e nazionali, non sono preoccupati della salute della collettività. Forse ispirati dalla denominazione della piazza principale di Orbetello, Eroe dei due Mondi, hanno deciso di darsi appuntamento in una calda sera d’estate”.

A scriverlo, in una nota, il segretario provinciale del Pd Giacomo Termine.

“Ricordiamo a loro e a tutti – prosegue – che la memoria di Giuseppe Garibaldi non igienizza e neppure vaccina contro il coronavirus, può ispirare imprese di liberazione, agevolare lo spirito nazionalista, ma non è un deterrente contro una malattia infettiva feroce e subdola.

Le scelte di Salvini sono solo sue, i rischi sono suoi, finché non promuove azioni che creano le condizioni per la diffusione del virus.

Spregiudicato? Coraggioso? A nostro parere arrogante e incosciente, che fa prevalere l’interesse di partito a quello della salute collettiva.

E arroganti, incoscienti sono quegli amministratori locali di centrodestra che dovrebbero avere a cuore la propria comunità mentre sono capaci di ironizzare sulla “piccola” conferenza stampa del Pd con Nicola Zingaretti.

Noi abbiamo fatto prevalere l’interesse collettivo, la salute di tutti sullo spettacolo, questa è la verità. E lo faremmo ancora. Noi facciamo conferenze stampa non comizi perché ragioniamo.

Del resto Salvini segue buoni esempi. Trump, con la sua superficialità, sta rischiando il disastro sanitario negli Stati Uniti, così Bolsonaro in Brasile, più vicino a noi in Sardegna al Billionaire c’è Briatore che ha generato un focolaio del virus.

Buona salute a tutti – conclude Termine -, e auguri a coloro che frequenteranno piazza Eroe dei due mondi per assistere al comizio di Salvini”.