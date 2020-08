Prestiti Personali – Intervista a Marco Germanò, responsabile editoriale di Prestitimag.it

Vuoi saperne di più sui prestiti personali ma non sai cosa sono? In questa guida vedremo quali sono le caratteristiche di questo finanziamento e quali sono i requisiti per poterlo ottenere. Ma soprattutto, come funziona? E in quanto tempo si potrebbe riuscire ad ottenere il credito?

Per questo abbiamo intervistato Marco Germanò, responsabile editoriale di Prestitimag.it ed esperto del settore prestiti personali e cessione del quinto.

Cosa sono i prestiti personali e come funzionano?

Non sai cosa sono i prestiti personali? Essi rientrano da quei finanziamenti che sono richiedibili pur senza specificarne l’uso. Otterrai un capitale di denaro da poter impiegare in qualsiasi cosa tu voglia, contrariamente a quello finalizzato.

Come avviene con qualsiasi altra rata di un prestito, quest’ultimo verrà rimborsata mensilmente per poter saldare il debito nei confronti dell’istituto finanziario o della banca a cui ti sei affidato. Il piano di ammortamento dovrà prevedere delle rate fisse e costanti per evitare che il finanziamenti non diventi insostenibile.

Come ottenere un prestito personale? Ecco chi lo può richiedere

Vuoi ottenere un prestito personale ma non sai se rientri tra chi lo può richiedere? Innanzitutto abbiamo appurato che potrai farne richiesta senza specificarne il motivo. Per quel che riguarda i requisiti e i documenti sicuramente dovrai attenerti a quanto segue:

Maggiorenne (età pari ad almeno 18 anni );

); Documento di identità in corso di validità e codice fiscale ;

in corso di validità e ; Reddito certificabile tramite un documento come la busta paga, modello Unico, 730, Certificazione Unica o cedolino della pensione.

Quali sono i costi di un prestito personale e come evitare il tasso usurario

Prima di parlare di costi di un prestito personale, è bene premettere che dovrai fare in modo di evitare di incorrere al tasso usurario. Cosa si intende con quest’ultimo termine?

Si fa riferimento a quell’interesse che supera il limite massimo concesso dalla Legge, nonché quando il tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) che viene fissato ogni trimestre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è più ben più elevato.

Per evitare di stipulare contratti di prestito personale con tassi di interesse usurai basta controllare le soglie imposte da Banca d’Italia.

Nel momento in cui fai un’analisi dei costi per il prestito personale, è bene che tu valuti al meglio tutte le spese che dovrai affrontare (tra cui interessi, di istruttoria, commissioni e quelle accessorie). Infine non dovrai dimenticare di sottovalutare il prezzo finale del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e Tasso Annuo Nominale (TAN).

Quali sono le garanzie richieste per ottenere prestiti personali

Tra le garanzie più importanti ed efficienti per ottenere i prestiti personali vi è il reddito. Come hai visto nella sezione relativa ai documenti, l’importante è che tu dimostri di avere uno stipendio fisso o un’entrata economica mensile che dia fiducia all’istituto finanziario.

La garanzia da dare alla banca è fondamentale per l’approvazione della richiesta di prestito, va di per sé che non avere uno stipendio fisso comporta, per la banca, una garanzia minore.

Un esempio di chi non ha un’entrata economica fissa come il salario, potrebbe essere la categoria di lavoratori autonomi e liberi professionisti a cui accederanno al finanziamento con difficoltà. In quest’ultimo caso la banca valuterà in base al Modello Unico che attesti il reddito annuale al netto delle tasse.

Attenzione alle truffe sui prestiti personali: come devi evitarli

Il primo step per evitare le truffe sui prestiti personali è quello di non fare richiesta di finanziamenti a siti e persone non abilitati e iscritti negli appositi albi. Inoltre non dovrai mai dare denaro in anticipo! Se così fosse possibilmente hai incontrato qualcuno che vuole raggirarti.

Un’altra ingenuità potrebbe essere quella di dare la propria documentazione a perfetti sconosciuti. Questa potrebbe essere la tua condanna “a morte” in termini di finanziamenti personali e non solo. Lo sciacallo, fingerà di essere te (furto di identità) per poter richiedere prodotti e servizi da “saldare a rate”, lasciandoti debiti a tuo carico e a tua insaputa.

In quest’ultimo caso qualora andasse realmente così e tu ovviamente non pagherai il debito, verrai segnalato al Crif (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) e il tuo sistema creditizio verrà messo in serio pericolo. In parole povere, verrai considerato come un cattivo pagatore o peggio ancora, protestato.

Cosa sono i prestiti cambializzati? Vale la pena ricorrere ad essi?

Ormai sono molto rare le società che forniscono prestiti cambializzati. Nonostante essi rientrino tra i finanziamenti personali non finalizzati, il debito verrà rimborsato tramite appunto, le cambiali, che a sua volta saranno emesse in forma “pagherò” e a “tratta”.

Il problema di questa garanzia è l’eventuale conseguenza post insolvenza. Le cambiali sono a tutti gli effetti dei titoli esecutivi, qualora non venisse rispettato il pagamento del saldo il creditore potrà richiedere il pignoramento e la vendita forzata (coatta), dei tuoi beni (ovvero debitore).

I tassi di interesse dei prestiti cambializzati sono anche più elevati rispetto agli altri, poiché non viene richiesto un alto standard di merito creditizio e neppure il motivo per la quale verrà usata la somma di denaro erogato. Questi sono i motivi principali che rendono poco conveniente ricorrere al prestito con cambiale.

Conviene realmente chiedere un prestito personale?

Anche il mondo dei finanziamenti personali è cambiato, oggi grazie all’evoluzione di internet è più facile ottenere più preventivi da poter valutare minuziosamente da casa propria. Prima di chiedere un prestito personale dovrai analizzare soggettivamente la tua situazione: hai delle spese urgenti? Quali sono i costi da affrontare per questo credito? I tassi di interesse sono in linea?

Tutte domande a cui dovrai cercare una risposta. Seppur ciò possa sembrare scontato, sono tanti i casi in cui un soggetto con delle serie difficoltà economiche, si trova “costretto” ad accettare prestiti personali a tassi usurari o ben più alti rispetto al normale.

Dovrai evitare a tutti i cosi di finire in truffe di phishing o rispondere a commenti su blog e pagine social di settore, che alludono a finanziamenti veloci e a volte senza garanzie (come lo stipendio fisso) soltanto per raggirarti.

Hai ancora dubbi su come funzionano i prestiti personali? Commenta l’articolo e saremo lieti di aiutarti!