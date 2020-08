Linea autobus per Fiumicino: nuovi orari dall’1 settembre

GROSSETO – Nuovi orari in vigore dall’1 settembre per la linea autobus a prenotazione, gestita da Tiemme in collaborazione con Bybus, da e per l’Aeroporto di Roma/Fiumicino.

Rispetto all’orario in vigore fino al 31 agosto compreso, diventa una la partenza dalla Stazione Fs (piazzale Rosselli) di Siena, ovvero quella delle 6.15 con transito dalla fermata di piazza Gramsci alle 6.25. Confermate le fermate di Paganico (effettuata solo in caso di pre acquisto del biglietto almeno 15 minuti prima della partenza dal capolinea e prevista alle 7.05), di Grosseto (fermata di piazza Marconi, di fronte alla Stazione Fs, alle 7.25) e Orbetello (via della Stazione, alle 8). L’arrivo a Fiumicino è previsto alle 9.30.

La partenza dall’Aeroporto di Fiumicino è quella delle 10.45, dal terminal 3 (stalli 1 e 2), l’arrivo a Siena è previsto alle ore 14.

La prenotazione e l’acquisto del biglietto possono essere effettuati direttamente on line, tramite il sito tiemmespa.it o App Tiemme Mobile 2.0 nonché i punti vendita abilitati sul territorio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche l’Info Mobilità (chiamando l’800-922984 da telefono fisso e l’199-168182 da cellulare).