Incidente mortale sulla Fi-Pi-Li. Strada bloccata

Viabilità bloccata sulla Fi-Pi-Li, dove in un incidente è morto un uomo e un altro è in gravi condizioni. Nell’incidente, avvenuto in direzione Firenze al Km 53 tra gli svincoli di Pontedera e Ponsacco, sono coinvolti due mezzi pesanti e un furgone. All’interno del furgone c’era anche al persona deceduta.

La viabilità in direzione Firenze è al momento bloccata. La seconda persona ferita, dopo essere stata stabilizzata dal medico del 118 e stata trasportata in ospedale.

Sono in corso i rilievi, successivamente verrà effettuata la rimozione della salma. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia.