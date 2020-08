Coronavirus: tampone a pagamento. Si può fare anche a Grosseto. Ecco quanto costa

GROSSETO – Anche a Grosseto su decisione della Regione Toscana è possibile effettuare il tampone molecolare in modo volontario e a pagamento per conoscere se si è positivi o meno al coronavirus.

Come effettuare il tampone – Insieme ai modi già previsti, cioè su richiesta da parte del medico curante o nel caso di passeggeri che siano in transito dalla stazione di Grosseto (in arrivo o in partenza) e muniti di biglietto, o su richiesta della Asl per contatti con persone positivi, da qualche giorno è possibile fare il tampone anche a pagamento.

In questo caso il tampone può essere fatto sia in strutture private con un costo che si aggira intorno ai 75 euro (dipende dai vari laboratori) o attraverso il servizio sanitario toscano. Nel caso che ci si rivolga alla Asl ci si deve recare negli uffici di via Don Minzioni dove si richiede il tampone all’accettazione pagando 87 euro. Una volta effettuato il pagamento ci si reca direttamente con l’auto nella zona del Pizzetti dove è attivo il servizio di tamponi “drive thru”: gli operatori sanitari effettueranno il tampone direttamente dal veicolo senza far scendere la persona che ha richiesto la prestazione.