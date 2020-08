Coronavirus, sei nuovi positivi in Maremma: hanno tra i 18 e i 68 anni

GROSSETO – Sei nuovi casi positivi al Coronavirus oggi in Maremma, mentre sono 21 nell’intera Asl sud est (Arezzo, Grosseto, Siena).

Si tratta di quattro maschi e due femmine.

Comune di Sorveglianza Magliano in Toscana

uomo di 41 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, rientrato Albania

Comune di Sorveglianza Arcidosso

uomo di 68 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico,

donna di 63 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di Sorveglianza Roccastrada

uomo di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di Sorveglianza Civitella Paganico

donna di 52 anni già in isolamento domiciliare, sintomatica

Comune di Sorveglianza Orbetello

ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, rientrato dalla Sardegna.

Il Dipartimento di prevenzione, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto, di Siena e Arezzo ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, nove contatti per i casi di Grosseto, 22 contatti per i cas di Siena, 28 contatti per i casi di Arezzo che sono stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 226 persone risultate positive al tampone. 1.964 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono tre ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, uno presso le malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1558 tamponi.

Ecco i casi nelle altre province.

PROVINCIA DI SIENA

Comune di Sorveglianza Poggibonsi

uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare, sintomatico, rientrato dalla Romania

Comune di Sorveglianza Siena

donna di 23 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di Sorveglianza Sovicille

donna di 44 già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica, rientrato da Montenegro/Croazia

ragazzo di 16 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico, rientrato da Montenegro/Croazia

ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico, rientrato da Montenegro/Croazia

uomo di 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico, rientrato Croazia

donna di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico, rientrata dalla Croazia

Comune di Sorveglianza Castel del Piano

uomo di 43 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, rientrato dall’Albania

PROVINCIA DI AREZZO

Comune di Sorveglianza Bibbiena

ragazza di 16 anni già in isolamento domiciliare, sintomatica, rientrata da Cervia

ragazzo di 19 anni già in isolamento domiciliare, sintomatico, rientrato dalla Puglia

donna di 47 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatica, rientrato dalla Grecia

Comune di Sorveglianza Castel Focognano

uomo di 27anni già in isolamento domiciliare, sintomatico, rientrato dalla Sardegna

Comune di Sorveglianza Castel San Niccolò

uomo di 41 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, rientrato dalla Grecia

Comune di Sorveglianza Poppi

uomo di 20 anni, già in isolamento domiciliare asintomatico, rientrato dall’Albania

Comune di Sorveglianza Castiglion Fiorentino

uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.