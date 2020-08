ALBERESE – Incidente stanotte, intorno a mezzanotte, vicino a Alberese (Grosseto): un’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata in fossetta per cause in corso di accertamento.

Ferito un ragazzo di 24 anni, che è stato trasferito in codice due all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.