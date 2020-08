Una lettrice: «Taglio erba alle 6 di mattina» Sistema: «Rumore paragonabile a un motorino»

GROSSETO – «Questa mattina alle 6.20 di mattina hanno iniziato a tagliare l’erba sotto la nostra finestra, tanto che ho anche chiamato la Polizia municipale» a lamentare i rumori del taglio dell’erba una nostra lettrice che vive nella zona di via Mascagni.

«Siamo stati svegliati dal rumore del trattorino che tagliava l’erba in via Spontini – racconta – erano le 6.20 di mattina. In camera dalle finestre aperte è entrata anche la polvere. Ho chiamato anche il comando della Municipale, erano le 6,32, ho chiesto che mandassero una pattuglia perché non è possibile che un cantiere venga aperto a quell’ora di mattina. Ma mi hanno detto che tutte le pattuglie erano a Marina di Grosseto per il mercato. Voglio sapere dal Comune se c’è un’ordinanza in tal senso, capisco il caldo ma bisogna anche rispettare il riposo dei cittadini».

«Non si è trattato del taglio del verde della città – afferma Sistema che ha appaltato i lavori ad una ditta privata, la Gerbera – ma della manutenzione del giardino della scuola di via Mascagni. Il rumore del trattorino è assimilabile a quello di un motorino, uno scooter, o del normale traffico cittadino che alle 6.30 di mattina c’è in città. Non stiamo parlando delle 4 di notte. È un orario in cui le ditte, specie d’estate, spesso si trovano a lavorare, proprio per evitare le ore più calde. Basti pensare ai camion che svuotano i cassonetti dei rifiuti, mezzi che passano anche prima di quell’ora».

«La manutenzione delle scuole, tra l’altro, deve essere fatta a istituti chiusi, ossia quando all’interno non c’è nessuno, non solo i ragazzi, ma anche il personale docente e di segreteria, quindi non in orario lavorativo. Il taglio dell’erba nei cortili delle scuole deve essere fatto, tra l’altro, anche per motivi di sicurezza, per scongiurare il rischio incendi. Infine si tratta, comunque sia, del lavoro di una mattina».