Pro soccer lab: domani open day per bambini sopra i 5 anni

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una giornata di open day per far conoscere a tutti i programmi societari e dar modo ai bambini dai 5 anni in su di provare una seduta di allenamento. E’ questo l’evento organizzato dalla Pro soccer lab, società sportiva di Castiglione della Pescaia, che domani pomeriggio alle ore 17 aprirà le porte del campo sportivo Marco Nucci, in località Casa Mora, per presentare la nuova stagione mettendo a disposizione di tutti i bambini che vorranno provare a giocare i propri istruttori e quelli dell’Us Grosseto, a cui la società castiglionese ha fatto da poco l’affiliazione.

Ma la novità di domani sarà rappresentata anche dalla partecipazione del professor Andrea Ferretti, medico federale della Figc e membro della Commissione medica dell’Uefa, che spiegherà ai presenti nozioni e aspetti fondamentali dell’allenamento calcistico.

“Vogliamo aprire la stagione – spiega Benedetta Mazzini, presidente Pro soccer lab – presentando le novità sulle quali abbiamo lavorato, i nuovi tecnici e le nuove figure che faranno parte del nostro staff. Prima dell’incontro abbiamo però voluto organizzare l’open day in modo da far provare i bimbi che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio o quelli che già lo conoscono ma che hanno solo voglia di tirare qualche calcio al pallone stando tra amici”.

L’occasione è anche quella per visitare il nuovo impianto castiglionese, che la società metterà a disposizione della cittadinanza anche per eventi di vario genere. La partecipazione all’Open day è gratuita e organizzata per i bambini dai 5 anni in su, ma è preferibile confermare la partecipazione chiamando il numero 338.3383418.