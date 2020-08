La Pallavolo Follonica supporta i suoi giovani, preso il mister Alberizzi

FOLLONICA – Dopo la conferma dell’allenatore Giuseppe D’Auge e del direttore sportivo Alfredo Veltroni, lo staff tecnico della Pallavolo Follonica si arricchisce di una nuova professionalità a supporto del settore giovanile. Il nuovo allenatore Carlo Alberizzi vanta esperienze importanti nei campionati di serie D, C e B2 in squadre della provincia di Grosseto e Livorno. La società Pallavolo Follonica continua così nel progetto di investire sul settore giovanile, creando uno staff che possa supportare e sviluppare i giovani atleti.

Il nuovo allenatore dichiara la Sua soddisfazione nel tornare ad allenare nella città del golfo: “Ritorno con estremo piacere ed ho accettato con entusiasmo la proposta della Pallavolo Follonica. Ripartire da un settore giovanile, in un contesto come quello della società del Presidente Negrini è per me di grande stimolo. E’ un vero piacere mettere a disposizione la mia esperienza al fine di valorizzare, insieme a tutto lo staff tecnico, gli atleti e le squadre della pallavolo Follonica. L’obbiettivo che intendo perseguire è quello di individuare un percorso che porti gli atleti a crescere dal punto di vista tecnico, ottimizzando le loro personali caratteristiche. Ciò è importante al fine di ottenere soddisfazioni e risultati per tutti gli atleti delle varie categorie”.