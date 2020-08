La biblioteca ottiene un bonus di 10mila euro dal Ministero: servirà per acquistare nuovi libri

ORBETELLO – Con il ddg 561 del 20 agosto della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è stato approvato l’elenco dei beneficiari del ‘Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali’ sul ‘Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria’ che hanno presentato, nei termini indicati dal bando ministeriale, le domande di partecipazione.

Nell’elenco è presente anche il Comune di Orbetello con la Biblioteca Raveggi che ha ottenuto il contributo massimo, 10mila euro.

Il provvedimento del Ministero, promosso tra le iniziative di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, colpita dall’emergenza Covid-19, prevedeva l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte di biblioteche, tramite l’acquisto di libri in almeno tre librerie sul proprio territorio.

All’avviso hanno partecipato quasi 5mila biblioteche e, dalle risultanze della relativa istruttoria da parte della Direzione, 4.786 sono state le biblioteche risultate titolate a beneficiare della misura in questione.

L’investimento si va ad aggiungere al già cospicuo stanziamento di 5mila euro che l’Amministrazione comunale ogni anno prevede e spende per l’incremento librario della Biblioteca lagunare.

Così commenta l’iniziativa l’Assessore alla Cultura del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali: “Siamo molto orgogliosi dell’operazione che abbiamo messo in atto per partecipare al bando ministeriale non solo perché porterà ad arricchire il patrimonio della nostra Biblioteca a servizio degli utenti ma anche perché importante è il sostegno alle nostre librerie in un momento difficile per il sistema economico e commerciale ed in particolare per il settore dell’editoria libraria. Siamo certi che i già numerosi utenti della nostra Biblioteca e, grazie al servizio di prestito interbibliotecario promosso quale Ente aderente alla Rete Bibliotecaria della Provincia di Grosseto, anche quelli degli altri Comuni della nostra Provincia, apprezzeranno il frutto del felice esito dell’intervento”.