Il comandante dei Carabinieri si trasferisce e va a ringraziare i volontari della Misericordia

ORBETELLO – Il capitano Mario Petrosino, comandante della Compagnia Carabinieri di Orbetello, in procinto di lasciare la cittadina lagunare per assumere un nuovo incarico a Partinico (Palermo), ha voluto incontrare i volontari della Misericordia “Simone Crociani” di Albinia (Orbetello) che in questi anni di sua permanenza sul territorio maremmano si sono trovati ad operare in stretto contatto con le Forze dell’ordine.

L’incontro si è svolto lunedì 24 agosto alle ore 19 nella Sala parrocchiale, nel rispetto di tutte le norme previste dall’emergenza Covid.

Petrosino, prendendo la parola alla presenza di volontari e consiglieri, ha sottolineato il comune obiettivo delle Forze dell’ordine e della Misericordia, obiettivo, come più volte evidenziato, che è quello di essere a disposizione degli altri, pur percorrendo direttrici diverse.

Ha ringraziato il governatore Leonardo Bragaglia per la costante collaborazione dell’associazione con l’Arma, per il lavoro svolto, sempre in totale sinergia, anche nei recenti e tristi mesi di Covid in cui si è reso necessario operare in comune accordo a favore di quanti, in una zona considerata un’oasi di benessere economico per la presenza costante di personaggi più o meno famosi appartenenti ad una sfera socio-economica particolarmente elevata, si sono trovati a dover affrontare un grave momento di bisogno.

Il comandante ha concluso evidenziando” la necessità di mantenere sempre saldi i legami tra le due Istituzioni e, grato per essersi sentito accolto, ha promesso di tornare a far visita privatamente alla Confraternita quando si troverà in zona. Pertanto, il saluto odierno è soltanto un arrivederci”.

Il governatore ha ricambiato il ringraziamento al capitano Petrosino per la collaborazione, in primis, con il personale della Stazione Carabinieri di Albinia ed ha poi espresso il suo apprezzamento per la visita di saluto, sicuramente la prima da parte di un comandante dell’Arma all’associazione albiniese.

Da ultimo, ha preso la parola don Antonio Scolesi, correttore della Misericordia, che, anche a nome di don Arnaldo Combi, ha portato al capitano il saluto della popolazione di Albinia e di San Donato (Orbetello).