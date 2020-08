Di Giacinto sulla scuola: «Più bus e ‘front office’ per entrata e uscita in sicurezza»

FOLLONICA – “Il 14 settembre riapriranno le scuole ma ancora ci sono molte incertezze. Il Comune, per le sue competenze, dovrà fare la propria parte, cominciando dalla gestione degli ingressi e del trasporto”.

Il candidato sindaco Massimo Di Giacinto guarda alla ripresa delle lezioni.

“Il Comune deve lavorare in sinergia con la scuola – afferma – e con il mio gruppo di lavoro stiamo valutando varie soluzioni per agevolare il rientro”.

“Al momento, però, è la garanzia della sicurezza ad essere prioritaria, cercando di evitare gli assembramenti all’ingresso ed all’uscita dalla scuola, anche in concomitanza con l’arrivo e la partenza degli scuolabus. C’è bisogno di aumentare il numero di pullmini estendendo l’appalto. I posti sui singoli scuolabus saranno dimezzati – afferma Di Giacinto – dunque riteniamo che sia necessario aumentare il numero dei mezzi per garantire agli studenti di essere prelevati alla fermata nello stesso orario. In questo modo i ragazzi potrebbero, seppur a pochi minuti di distanza, giungere a scuola evitando che si formino capannelli in attesa dell’ingresso”.

“Allo scopo, andrebbero poi organizzati del veri e propri ‘front office’. Un modo – sostiene il candidato – per garantire una migliore organizzazione a chi si occupa dei bambini sui pullman e per migliorare anche l’accesso alla scuola in generale. A mio giudizio il Comune dovrà collaborare con le scuole alla pianificazione degli ingressi. Per questo ritengo che ci si debba far trovare preparati, dopo la fase commissariale, soprattutto laddove si dovesse intervenire con nuovi impegni di spesa”.

“Molta della gestione del ritorno a scuola, specie per gli istituti comprensivi, dipenderà anche dal Comune – conclude il candidato sindaco – oltre al trasporto ed agli ingressi, ci sono le mense e l’eventuale rivisitazione degli spazi. E’ questa la ragione per cui abbiamo un gruppo di lavoro che sta seguendo le problematiche della scuola con attenzione”.