Coronavirus in Italia: 878 nuovi casi, quattro decessi e 353 guarigioni

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

• Attualmente positivi: 19.714

• Deceduti: 35.445 (+4, +0,01%)

• Dimessi/Guariti: 206.015 (+353, +0,17%)

• Ricoverati: 1.124 (+14)

• di cui in Terapia Intensiva: 66 (+1)

• Tamponi: 8.125.892 (+72.341)

Totale casi: 261.174 (+878, +0,34%)

Note – La Regione Emilia Romagna comunica il seguente ricalcolo: in seguito a verifica sono stati eliminati due casi ( uno da Forlì e uno da Parma) in quanto inserimento duplicato dello stesso paziente con dati anagrafici non corretti. Si corregge pertanto il numero dei casi comunicato ieri: n corretto 31029.

La Regione Lazio comunica che ai tamponi riportati si aggiungono 8.495 tamponi rapidi eseguiti dal 17 agosto presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

Dati aggregati 25 agosto